Napoli-Sampdoria 2-1, le pagelle: Chucky devasta la partita! Bulldozer Petagna sfonda la difesa

Meret 5,5 - Un'uscita sbagliata è il presagio ad una giornata complessa. Resta inspiegabilmente incollato in porta, anziché chiudere lo specchio, concedendo a Jankto un tiro comodo sotto la traversa. Si riscatta parzialmente nella ripresa con una parata però non impossibile.

Di Lorenzo 5,5 - Inizio difficile, capitolando su Jankto in un tentativo isolato di contropiede che poi lo taglia fuori sulla rincorsa. Cresce alla distanza, quando però la Sampdoria cala l'intensità ed ha Lozano da poter lanciare negli spazi.

Manolas 6,5 - Praticamente impeccabile, chiudendo bene la profondità alle spalle e risultando aggressivo anche in anticipo. Nella ripresa ha la brillantezza per sganciarsi e provare anche a propiziare il 3-1.

Koulibaly 6,5 - Col passare dei minuti legge in anticipo la palla in profondità su Quagliarella e finisce per anticiparlo sistematicamente o assorbire l'attacco alla profondità andando al doppio della velocità. Non perde mai la calma in uscita, anche nel momento più difficile.

Ghoulam 5,5 - Salva ad inizio gara da due passi, poi non è allineato benissimo sul tentativo di fuorigioco sull'azione del gol. Dalle sue parti la Sampdoria trova troppi spazio, affonda spesso ma non è lucido ed azzarda dei cross quando non c'è in campo neanche Petagna per tentare un'improbabile contesa (dal 60' Mario Rui 6 - Subito in partita, gestendo palla dopo il vantaggio con grande qualità, affondando in sovrapposizione. Ramirez lo innervosisce con una provocazione e rimedia un giallo evitabile)

Fabian 5,5 - Soffre il dinamismo della Sampdoria, per filosofia calcistica non rinuncia a tentare la verticale o il passaggio più complesso ma in un primo tempo di enorme difficoltà collettiva finisce solo per perdere palloni a ripetizione. Si intestardisce nella giocata centrale, nel traffico, e non rientra nella ripresa (dal 45' Petagna 7 - Fa quello che deve, alla perfezione. Solo la sua presenza, dà timore alla Samp che arretra e maggiore spazio ed intraprendenza ai compagni. Segna il 2-1, pesantissimo, come a Benevento, sfruttando un assist solo da spingere in rete. Nel finale fa a sportellate e fa scorrere secondi preziosi)

Demme 6 - Si limita al compitino, ma è già tanto non perdere palla fino a quando la Sampdoria ha la forza di aggredire e chiudere gli spazi con grandissima intensità e fisicità (dal 60' Bakayoko 6 - Entra in una fase favorevole, è autore di diversi recuperi ma non manca qualche palla persa che può scatenare le ripartenze della Sampdoria. Non ancora ai suoi livelli)

Zielinski 6 - Voto che è la media tra il primo tempo di difficoltà, imbottigliato nel traffico, con un paio di tiri non irresistibili, e la ripresa dove arretra al posto di Fabian ed ha più spazi per ispirare l'azione (dal 77' Lobotka sv - Un quarto d'ora finale, facendo girare palla e gestendo diversi palloni con buona tranquillità)

Politano 6 - Non demerita, è vivace, ma il taglio verso il centro porta nel traffico e favorisce la densità della Sampdoria che chiude facilmente. Paga colpe non sue nella preparazione alla gara ed all'intervallo non rientra in campo (dal 45' Lozano 7,5 - Entra e cambia la partita, risultando determiannte, come spesso quest'anno. Con la Sampdoria tutta dietro, dà più peso in area, sente la porta ed alla prima palla taglia bene e mette in partita i suoi di testa. Devasta Augello, è il cross per Petagna è solo da spingere in rete. Fa il vuoto sull'esterno e conferma che prima di escluderlo Gattuso dovrà pensarci 1000 volte, come fa per Mertens ed Insigne)

Mertens 6,5 - Fatica da prima punta con l'avversario tutto dietro e l'area piuttosto vuota, ma non è una novità. Con i cambi migliora anche la sua prova, propizia l'assist a Lozano svariando sulla sinistra e dà qualità su tutto il fronte offensivo sfruttando Petagna che allunga la difesa e gli crea spazio tra le linee.

Insigne 6 - Brutto primo tempo, forzando tante giocate quando lo spazio non c'è e la Sampdoria ha energie per chiudere ogni linea di passaggio e ripartire a mille all'ora. Nella ripresa riscatta la sua prova trovando ottime giocate, sbloccando diverse azioni importanti (come quella dell'1-1 con l'apertura ad occhi chiusi per Mertens), ripiegando con grandissimo sacrificio fino al 94 e dando l'esempio ai compagni.