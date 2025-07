Sterling-Napoli, contatti accesi: la formula di Manna per regalarlo a Conte

Il Napoli ha cominciato ad accarezzare in alternativa in attacco l’idea Raheem Sterling, 30 anni, una vita al top tra Liverpool, il City di De Bruyne, il Chelsea e l’Arsenal. La sua situazione al Chelsea, si legge sul Corriere dello Sport, è simile a quella che coinvolgeva Lukaku un’estate fa: è in uscita e si sta allenando a parte. Il Chelsea, si legge, con lui ha necessità di fare cassa dopo investimenti estivi da 169 milioni di sterline - 190 in euro - e col giocatore vuole recuperare almeno 20 milioni di sterline - 23 in euro - dalla sua cessione; cosa decisamente improbabile. Del tutto proibitivo è il suo ingaggio da 325.000 sterline a settimana: 15,6 milioni di euro a stagione.

A livello di Osimhen e più o meno la metà dell’intero cartellino di Beukema: un’enormità da Saudi o un’eccezione speciale da Galatasaray. Nel frattempo, altra notizia di ieri, pare che anche il Bayer Leverkusen stia pensando a Raheem. La formula possibile per il Napoli, ragionando in termini concreti, potrebbe essere un prestito, ma ovviamente a cifre di ingaggio tremendamente inferiori a quelle attuali. Si vedrà: l’idea c’è e Manna ha acceso i contatti.

Sterling è ormai un esubero e all'età di 30 anni potrebbe lasciare la Premier League. Nell'ultima stagione 17 presenze senza gol in prestito all'Arsenal. Con De Bruyne al City anni d'oro, per lui. Ma Sterling ha fatto benino anche al Chelsea dal 2022 al 2024. Solo l'ultima stagione è stata decisamente deludente. Per il Napoli sarebbe l'alternativa a Ndoye che è tentato anche dal Nottingham e sogna di giocare in Premier League.