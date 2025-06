Retroscena de Bruyne: da tempo non ascolta offerte! Tutti i club beffati dal Napoli (c'è la Juve)

Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo giocatore del Napoli, il grande colpo a parametro zero è a un passo. Il giocatore, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo la fine della stagione, è atteso domani mattina alla clinica Villa Stuart a Roma per le visite mediche di rito. Sull'operazione si sofferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta anche qualche retroscena.

Sono stati diversi i viaggi di Manna a Manchester per parlare con il giocatore, per presentargli il progetto, per discutere di contratto, di cifre e di prospettive. De Bruyne ha ascoltato interessato, pur avendo altre offerte. D’altronde, era un futuro svincolato di lusso. Lo tentavano in America, a Chicago; sarebbe stata un’altra scelta di vita. In Europa ci avevano pensato Liverpool e OM. In Italia, anche la Juventus. KDB ormai da settimane aveva smesso di ascoltare altre proposte.