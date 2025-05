Retroscena del Corsera: "Conte ha scelto la Juve da mesi, ieri telefonata con Chiellini"

Antonio Conte ha scelta la Juventus già da qualche mese: questo è quanto scrive Il Corriere della Sera. Il quotidiano svela di una telefonata ricevuta ieri da Giorhio CHiellini: "Il futuro (dopo il party di ieri sera su una terrazza di Posillipo a strapiombo sul mare e la visita in Vaticano di oggi) li colloca su strade diverse, sportivamente rivali. Giorgio Chiellini ha fatto i complimenti al suo ex allenatore, la Juventus è lì ad aspettarlo. La telefonata, arrivata in mattinata, ufficialmente per le congratulazioni, ha garbatamente interrotto il momento più forte dell’incontro fra Conte e Napoli.

Come si legge sul Corriere, in tanti vorrebbero far cambiare idea al tecnico: "C’è tutto un mondo che si muove perché Antonio riveda la sua posizione, ma lui ha deciso già da qualche mese". La decisione, però, Conte l'ha presa da tempo: "C’è chi aspetta una improbabile fumata bianca da questo incontro — e nel calcio tutto è possibile — ma il richiamo della Juve resta più forte. Conte è arrivato, ha vinto e ha conquistato una città."