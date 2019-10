RILEGGI LIVE - Marsch: "Col Napoli aggressivi e senza paura, l'abbiamo studiato! Su Haland...", Wober: "C'è fiducia, Anfield è servito..."

12.53 - Gentili lettori di TuttoNapoli, tra poco l'allenatore del Salisburgo Jesse Marsch ed il capitano della squadra austriaca Maximilian Wober parleranno in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro il Napoli di Carlo Ancelotti! Segui le dichiarazioni tra poco su TuttoNapoli!

13.01 - Ecco che arrivano il tecnico Marsch e Wober.

Domanda per Marsch. Avete visto tutte le dieci partite disputate dal Napoli, Ancelotti ne ha giocate 5 col 4-4-2 ed altre con un altro modulo. Come vi aspettate il Napoli? "Il modulo è stato sempre diverso sul campo rispetto al foglio. Sempre a tre in difesa, cambiano molto in mezzo al campo, c'è molta qualità, non è diverso da modulo a modulo, dobbiamo capire quello che vogliono ed ovviamente dobbiamo concentrarci su di noi".

Ancora per Marsch. Siete una squadra giovane, può essere un vantaggio? "Si, siamo una squadra giovane ed il vantaggio è che non si ha paura in campo, ne è dimostrazione la gara contro il Liverpool, abbiamo imparato dal quel match. Qui siamo in casa e dobbiamo essere coraggiosi, siamo pronti per essere protagonisti in campo".

Quali sono la qualità del giovani? "La loro qualità è la filosofia, essere aggressivi".

Domani può essere la gara della qualificazione per il Salisburgo? "E' troppo presto per parlarne, può essere importante per la qualificazione al prossimo turno. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e non pensare al futuro".

Per Wober. Che impatto potresti avere sulla partita di domani? "Noi siamo pieni di fiducia. Anche dopo i risultati ottenuti, anche senza vincere domani, rimarrebbero ancora tre partite in questo girone. Siamo in piena fiducia per affrontare l'avversario di domani".

Ancora per Wober. Il Napoli arriva con un atteggiamento molto offensivo. "Proprio come il Liverpool, anche loro hanno cinque-sei attaccanti fortissimi con grande qualità, non sarà facile per noi. Saremo concentrati dal primo minuto, vogliamo imporre il nostro gioco ed essere pericolosi sotto porta, tenere la porta inviolata"

Domanda per Marsch. Ci sono stati cambiamenti dopo l'ultimo incontro in Europa League. "Ci sono stati giocatori che hanno disputato quella partita a marzo, quindi alcuni hanno affrontato già questo Napoli, è cambiato qualcosa, ma si può dire che non è cambiato molto. Siamo pronti ad affrontare questo avversario, siamo contenti e pronti per goderci una bella partita domani".

Ancora per Marsch. Lei firmerebbe per un pareggio e poi giocarsi tutto a Napoli? "E' molto interessante, visto che la partita di ritorno sarà fra due settimane. Vogliamo ottenere un vantaggio sulla partita di domani, poi capiremo la strategia. Ora è importante concentrarci sulla partita di domani e nient'altro".

Domanda per Wober. Hai giocato con Younes, che ricordo hai di lui? Lo ha sentito prima della partita? "Lo conosco molto bene, mi ha aiutato ai tempi dell'Ajax. E' un grandissimo giocatore con grandissima qualità. In questi ultimi giorni non ci siamo ancora sentiti ma lo faremo nei prossimi giorni".

Ancora per Wober. Come volete fare domani con la concentrazione? "Siamo una squadra giovane, per molti era la prima volta in uno stadio come Anfield. Abbiamo avuto troppo rispetto all'inizio, non vogliamo sbagliare più ma abbiamo imparato. Siamo preparati".

Per Marsch. Il suo sfogo col Liverpool ha fatto il giro del mondo, lo ripeterà? "Non c'è una videocamera per registrare. L'importante è che la squadra si trovi pronta. Ci concentriamo sul momento, sia oggi che domani. Haland? Domani sarà a disposizione".

Per Wober. Prima hai sorriso quando si parlava dell'analisi delle precedenti dieci partite del Napoli. Perchè? "Non abbiamo guardato tutte e dieci le partite e tutti i novanta minuti. Vogliamo scendere in campo e non analizzare troppo, guardare come al cinema".

Per Marsch. E' convinto di poter eliminare uno tra Ancelotti e Klopp? "Per me non è importante, per me la cosa importante è la squadra che si trovi pronta ad affrontare queste sfide, non è una questione di Ancelotti o Klopp contro di me".

Per Marsch. Il Napoli ha grandissimi attaccanti e veloci, come pensa di affrontarli? "Ci sono altri giocatori come Llorente o Milik che sono più alti, vedremo poi chi giocherà. La cosa importante per noi è difendere bene, pressare bene ed impedire gli attacchi sugli esterni del Napoli. Non sarà facile trasmettere tutto questo in campo, ma ci proveremo e siamo pronti. Sarà importante essere disciplinati in campo".

Ancora per Marsch. Quando vede Ancelotti sulla panchina avversaria cosa pensa? Vorrei essere come te oppure a te ora ci penso io? "Quello che posso dire su Klopp, per esempio, è che una persona altissima. Noi ci dobbiamo concentrare sulla nostra squadra, ho seguito anche Ancelotti al Real, al Bayern o al Milan, l'ho visto, ma la cosa più importante è che ci concentriamo sulla nostra squadra".

13.26 - Finisce qui la conferenza stampa.