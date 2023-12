RILEGGI LIVE - Napoli-Cagliari 2-1 (Osimhen 69’, Pavoletti 71’, Kvaratskhelia 75’): il Napoli ritrova la vittoria in A al Maradona

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Fonte: dal Maradona, Antonio Noto. In redazione: Davide Baratto

Seconda vittoria consecutiva al Maradona per il Napoli dopo quella con il Braga in Champions League. Mancava però da tanto il successo interno in Serie A. Vittoria caparbia, capitanata dai propri pilastri, contro una squadra fisica e insidiosa. Si sblocca finalmente anche Kvaratskhelia assistito da un Osimhen in Batman mode. Mazzarri può sorridere.

20.29 TRIPLICE FISCHIO! VINCE IL NAPOLI 2-1.

94' - Il Cagliari prova l'assalto finale con le palle alte. Napoli barricato in difesa.

92' - Anguissa dolorante a terra ma dovrà stringere i denti, il Napoli ha finito i cambi.

91' - Ammonito anche Anguissa.

90' - Saranno 6 minuti di recupero.

89' - Ultime due mosse di Mazzarri: dentro Lindstrom e Zanoli per Kvaratskhelia e Politano.

89' - Occasione CLA-MO-RO-SA per il Cagliari. Punizione battuta dalla sinistra che trova Dossena tutto solo in area. Il numero 4 del Cagliari non riesce a schiacciare di testa e la sua conclusione sibila sopra la traversa.

88' - Ammonito Politano, per un intervento falloso su Augello.

85' - Ammonito Mario Rui, per un fallo su Luvumbo all'altezza della trequarti azzurra.

82' - Osimhen esce per problemi fisici. Al suo posto Mazzarri inserisce Gaetano.

81' - POLITANO! Il numero 22 azzurro trova il gol che viene annullato per posizione di fuorigioco di Osimhen.

79' - Ranieri tenta il tutto per tutto: esce il centrale Goldaniga ed entra Lapadula.

78' - 5 minuti di fuoco al Maradona, con Osimhen che di rabbia l'aveva sbloccata e l'ex Pavoletti subito pareggiato. Poi solo 3 minuti più tardi prevale ancora la qualità del nigeriano che apparecchia perfettamente per Kvaratskhelia, che finalmente si libera da tanta pressione.

74' - GOOOOOOOOL PER IL NAPOLI! KVARATSKHELIA! Giocata sontuosa di Osimhen che praticamente palleggia in area con la coscia portandosi a spasso la difesa. Alla fine la mette in mezzo e Kvaratskhelia scarica forte alle spalle di Scuffet.

73' - POLITANO! Il numero 22 del Napoli prova la botta da fuori e per poco non sorprende Scuffet, che era rimasto fermo. La pala sfila di poco a lato.

71' - Pareggia il Cagliari. Luvumbo dribbla Rrahmani e mette forte dentro per Pavoletti, che deve solo spingere con il corpo.

69' - GOOOL GOL GOL GOL! HA SEGNATO IL NAPOLI! Cross perfetto di Mario Rui che trova in mezzo Osimhen: il nigeriano stacca violentemente di testa e Scuffet non riesce a respingere.

67' - Doppia mossa da parte di Ranieri: dentro Zappa e Luvumbo. Escono Nandez e Oristanio.

66' - Kvara ci prova: il georgiano sfila a Nandez e tenta il cross forte sul primo palo, Scuffet mette in corner.

63' - Giallo per Augello, per un intervento falloso su Politano.

62'- Cross insidioso di Kvara per Osimhen ma il nigeriano manca l'aggancio in area.

58' - Doppio cambio Napoli: dentro Raspadori e Mario Rui per Cajuste e Natan.

55' - ANGUISSA! Cross di Di Lorenzo respinto dalla difesa del Cagliari: il camerunese raccoglie palla al limite e calcia forte di controbalzo. La conclusione finisce alta.

51' - La partita si è un po' incattivita dopo il finale accesso di primo tempo. Gara più spezzettata e spigolosa.

50' - Gioco fermo con Juan Jesus a terra a causa di uno scontro di gioco.

49' - Cagliari che sembra star beneficiando dal passaggio alla difesa a 3 con l'inserimento di Obert, il Napoli fa fatica a passare centralmente.

46' - Doppio cambio nell'intervallo da parte di Ranieri: entrano Deiola e Obert al posto di Jankto e Petagna.

19.36 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.20 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

47' - Ammonito Rrahmani per proteste.

47' - Ammonito Pavoletti per proteste.

46' - Ammonito Goldaniga per un fallo su Kvara.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Ammonito Victor Osimhen, per gioco pericoloso.

42' - MERET! Ripartenza improvvisa del Cagliari: Nandez si trova tutto solo davanti a Meret e prova a scavalcarlo. E' bravissimo il portiere del Napoli a negare il gol in uscita bassa.

39' - Goldaniga e Osimhen si trattengono a vicenda in area, per l'arbitro è tutto regolare.

37' - KVARA! Cross a spiovere di Politano, Nandez calcola male i tempi e buca l'intervento: non riesce ad approfittarne il numero 77 del Napoli.

36' - Il Napoli spinge, ancora una volta sulla destra: questa volta prova Di Lorenzo con un cross teso, Dossena sventa la minaccia.

35' - CAJUSTE! Lo svedese riceve in area da Politano, finta il tiro col destro e calcia col mancino. Palla alta non di molto.

34' - Che rischio per il Cagliari! Goldaniga rischia di perdere palla in area sotto l'attacco di Kvara, si salva rifugiandosi in rimessa laterale.

32' - 78% di possesso palla a favore del Napoli, azzurri in dominio del campo.

28' - PALO CLAMOROSO! Politano pennella da punizione, stacca benissimo Rrahmani ma il suo colpo di testa sbatte sul palo.

25' - Il Napoli tiene il pallino del gioco, il Cagliari prova a sfruttare le ripartenze.

21' - Palla ribattuta da calcio d'angolo e volée tentata da Augello: la sfera sfila di poco alla sinistra di Meret.

21' - Il Cagliari parte velocissimo in contropiede sfruttando la prateria lasciata dal Napoli dopo il corner: Oristanio spreca con un passaggio in area troppo lungo per tutti.

20' - Ci prova Kvara con un cross a rientrare dalla sinistra: Osimhen per poco non trova la deviazione vincente.

19' - Napoli sempre pericoloso sull'ottavo di destra: Di Lorenzo vede uno spazio e imbuca per Politano che prova a servire Osimhen tutto solo in area. Goldaniga chiude in corner.

18' - Osimhen! Un cross di Anguissa viene bucato da Goldaniga e per poco non ne approfitta Osimhen, che stava per ritrovarsi solo davanti al portiere.

15' - Politano! Il numero 21 del Napoli grazie a una serie di finte si libera al tiro dal limite: la conclusione non impensierisce Scuffet.

14' - Dopo un corner per il Cagliari si apre un grande spazio in contropiede per il Napoli: Politano gestisce però male la ripartenza, ottenendo comunque calcio d'angolo.

12'- Ancora Osimhen. Con un gran contromovimento riceve un lancio di Di Lorenzo in posizione regolare: il nigeriano prova il traversone ma la traiettoria è lunga per tutti.

10' - Altra occasione per Osimhen. Anguissa si incunea in area e a seguito di un rimpallo Osimhen si fionda sul pallone. La posizione era buona ma il tiro è fuori misura.

8' - Recupero alto di Lobotka che favorisce il tiro in area di Osimhen, da posizione decentrata, Scuffet blocca la sfera.

6' - Osimhen! Natan verticalizza per Kvaratskhelia che elude con un velo la marcatura di Nandez. Cross in mezzo del georgiano e per poco non ci arriva Osimhen.

4' - Schema su punizione che libera Kvara al tiro. Conclusione alta ma Napoli propositivo.

3' - A terra Kvaratskhelia per uno scontro con Nandez, i calcio di punizione per gli azzurri.

2' - Ci prova subito il Napoli con un cross di Anguissa, allontanato da Prati.

18.30 - PARTITI! Inizia il match.

18.29 - Un minuto di silenzio dedicato alla scomparsa dell'ex capitano del Napoli Totonno Juliano. Per l'occasione i calciatori hanno indossato una fascia nera al braccio.

18.27 - Ci siamo! Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

18.10 - I calciatori di Napoli e Cagliari rientrano in campo per un richiamo di riscaldamento ed evitare di rimanere altri 20 minuti fermi nello spogliatoio.

18.05 - Victor Osimhen, Pallone d'Oro africano 2023, è stato celebrato allo Stadio Diego Armando Maradona prima del calcio d'inizio di Napoli-Cagliari. Il centravanti azzurro, insieme alla famiglia, ha mostrato sulla pista d'Atletica dell'impianto di Fuorigrotta l'ambito premio ricevuto la settimana scorsa a Marrakech. Ovazione per l'azzurro da parte dei tifosi presenti al Maradona che hanno urlato il suo nome.

17.58 - Per consentire l'ingresso a tutti i tifosi in attesa all'esterno dello stadio, la partita avrà inizio alle ore 18:30

17.50 - Alessandro Zanoli, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari: "Il mister ci ha già avvertito delle qualità del Cagliari, sono molto bravi a recuperare le partite nei minuti finali per questo siamo pronti a tenere botta fino al termine della partita".

17.49 - Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari: "Se si guarda la classifica verso l'alto si rischia di cadere. Andrei partita dopo partita cercando di fare più punti possibili e la guarderemo più avanti. La distanza dalla vetta è notevole, ma non dobbiamo pensarci troppo. In Champions abbiamo una grande possibilità, siamo tra le 16 migliori d'Europa e vogliamo andare più avanti possibile".

Ci sono novità sui rinnovi di Zielinski e Osimhen? "Lavoriamo sotto traccia, escono molte cose perché si deve parlare, ma lavoriamo con grande riservatezza. Vedremo nelle prossime settimane".

17.49 - Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli: "La classifica rispecchia le previsioni, il percorso è stato difficile soprattutto all'inizio. Nella fase centrale abbiamo sistemato alcune cose, ora avremo tre scontri diretti che avranno un peso importantissimo nell'economia del nostro campionato".

17.42 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-partita.

17.40 - Il forte vento che sta colpendo nelle ultime ore Napoli ha provocato alcuni danni al Maradona. A causa di questi disagi, sono ancora tantissimi i tifosi in coda in attesa di entrare all’impianto di Fuorigrotta per assistere a Napoli-Cagliari. Le file sono chilometriche.

17.09 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Cagliari, gara valida per il 16esimo turno di Serie A. Walter Mazzarri opera un solo cambio, forzato, rispetto alle ultime due uscite. Al posto dell’infortunato Zielinski, non convocato per un problema al ginocchio, il tecnico di Certaldo sceglie Cajuste.

Per il resto tutti confermati: Meret in porta, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Natan, confermato a sinistra. A completare il centrocampo Lobotka e Anguissa, mentre in attacco Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Oristanio; Petagna, Pavoletti. All. Ranieri

16.58 - Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha riferito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione all’esterno del Maradona: “Nessun rischio rinvio Napoli-Cagliari per il forte vento come paventato da qualcuno. I tornelli sono stati aperti con ritardo al Maradona con i vigili del fuoco che hanno effettuato controlli sulle tettoie per verificare eventuali problemi alla struttura di copertura degli spalti. Al momento all’esterno dello stadio si sono create grosse file che porteranno a notevoli ritardi nell’affluenza all’interno dell’impianto”.

16.43 - Il forte vento che si è abbattuto oggi su Napoli ha provocato danni alla copertura dello stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore le folate di vento hanno divelto parte dei cupolini dell'impianto di Fuorigrotta, una disavventura che sta ritardando l'ingresso dei tifosi all'interno della struttura.

L'apertura dei tornelli era prevista alle 15:30, una parte dei supporters partenopei è già dentro, ma in alcuni settori è stato posticipato l'accesso allo stadio. Tuttavia la situazione è in fase di risoluzione e, stando a quanto si apprende, a breve tutti i tifosi con il biglietto saranno dentro. Napoli-Cagliari non è a rischio rinvio.

15.00 - La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli contro il Cagliari: “Zielinski non convocato per un problema a un ginocchio: al suo posto, con anche Elmas out, ci sarà Cajuste. Confermato Natan come terzino sinistro, con Juan Jesus centrale. Peso dell'attacco sulle spalle di Osimhen, fresco di Pallone d'Oro africano. Insieme a lui Politano e Kvaratskhelia”.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

14.30 - I tornelli apriranno già alle ore 15:30 per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento, come comunicato dal club azzurro.

12.25 - Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Cagliari in programma questa sera alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A. Out Zielinski, oltre a Elmas ed Olivera, mentre rientra in extremis Mario Rui.

Big da ritrovare - Osimhen ha dato già ampi segnali di crescita dal punto di vista della condizione. Dall'assist a Kvara a Torino con uno strappo dei suoi al gol contro il Braga, l'attaccante nigeriano sembra vicino a tornare al top per trascinare il Napoli prima di partire per la Coppa d'Africa. Discorso diverso per Kvaratskhelia che sta mancando sotto porta, spesso a fronte di buone partite nonostante la mancata assistenza di un terzino puro alle sue spalle.

Maradona da riconquistare - La partita assume enormi significati per la necessità di riprendere immediatamente la zona Champions, considerando anche Bologna-Roma e la sfida dell'Olimpico nel prossimo turno, ma soprattutto perché il Napoli in casa in campionato non vince dal 27 settembre. L'ultima vittoria in campionato è infatti il 4-1 all'Udinese e da quel momento ha subito solo delusioni fino al successo di martedì contro il Braga che può segnare effettivamente un cambio di rotta.

"Il miglioramento dovrà continuare col Cagliari", così Walter Mazzarri al termine di quasi ogni intervista nel post-partita del match contro il Braga. Dopo la vittoria in Champions, che ha portato all'accesso agli ottavi di finale ed ha interrotto la striscia di tre sconfitte, il Napoli quest'oggi contro il Cagliari ha l'occasione per confermare di aver realmente svoltato. La squadra di Mazzarri deve cambiare marcia soprattutto al Maradona, diventato in campionato terra di conquista e dove ha raccolto appena 7 punti, persino 4 punti in meno del Cagliari. Se il Napoli è appena ad un punto dalla zona Champions, nonostante questi risultati interni, è infatti solo grazie al rendimento esterno, rimasto d'altissimo livello (il secondo del campionato insieme alla Juventus e appena dopo l'Inter).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari