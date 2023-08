RILEGGI LIVE - Sorteggio Champions, Napoli col Real Madrid, Braga e Union Berlino, fortunate Inter e Lazio, male il Milan

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Ecco il riepilologo di tutti i gironi di Champions League:

GRUPPO A - Bayern, Man United, Copenaghen, Galatasaray

GRUPPO B - Siviglia, Arsenal, Psv, Lens

GRUPPO C - Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino

GRUPPO D - Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

GRUPPO E - Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic

GRUPPO F - Psg, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

GRUPPO G - Man City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

GRUPPO H - Barcellona, Porto, Shakhtar, Anvesa

18.50 - Per il Napoli c'è l'Union Berlino dalla quarta fascia!

18.47 - Real Sociedad nel gruppo dell'Inter, va malissimo al Milan col Newcastle

18.45 - Ora la quarta fascia col pericolo Newcastle

18.43 - Per il Napoli c'è il Braga dalla terza fascia!

18.40 - Va benissimo alla Lazio con Feyenoord e Atletico dalla terza fascia

18.37 - Inizia il sorteggio della terza fascia: Milan con Psg e Borussia Dortmund

18.33 - Per il Napoli c'è il Real Madrid! Sorteggio finora non fortunatissimo per il Napoli e va meglio paradossalmente all'Inter dalla seconda

18.28 - Ora si parte subito per la seconda fascia: Inter si salva entrando nel gruppo del Benfica

18.23 - Si parte naturalmente con la prima fascia: Napoli nel gruppo C

18.20 - Vengono presentate le urne e le modalità e quindi ci siamo per l'inizio del sorteggio

18.10 - Vengono introdotti gli ex giocatori Joe Cole ed Eric Abidal che sono i due ambasciatori della finale di Wembley

18.05 - Parte la cerimonia Uefa che introduce il sorteggio.

17.45 - Tutto pronto per l'inizio della cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions, l'ultimo prima della nuova super-Champions che dalla prossima stagione rivoluzionerà la competizione con una formula totalmente rinnovata.

17.30 - Arrivano i vari rappresentanti dei club, mezz'ora all'inizio della cerimonia.

17.15 - Al Grimaldi Forum di Montecarlo si assegneranno anche i premi relativi alla stagione 2022/23, tra cui anche quello legato al miglior allenatore dell'anno per il calcio maschile. In lizza ci sono due italiani e uno spagnolo: Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (Napoli, ora in Nazionale) se la vedranno con Pep Guardiola. La votazione verrà svolta da una giuria formata da allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi di Champions League, Europa League e Conference League, senza dimenticare gli allenatori delle nazionali maschili delle federazioni affiliate alla UEFA.

BIG DALLA SECONDA - Nella prima fascia, oltre al Napoli e le vincenti dei principali campionati, troviamo il Siviglia vincitore dell'Europa League mentre il City vittorioso in Champions - ma già in prima fascia per la vittoria della Premier - ha favorito l'ingresso del Feyenoord e lasciato l'Inter in terza. In chiave Napoli ovviamente si partirà con un accoppiamento dalla seconda fascia che è inevitabilmente d'alto livello (Real Madrid, United e Arsenal saranno tra le big della competizione).

PIU' DURA LA QUARTA CHE LA TERZA FASCIA - Rispettabili le squadre della terza fascia, in particolare Shakhtar e Salisburgo, ma le insidie maggiori sono quasi tutte in quarta a causa di qualificazioni di squadre forti ma senza esperienza in Europa e quindi con ranking basso: è il caso del Newcastle, big della Premier e reduce da un altro grande mercato. Beccare un'inglese dalla seconda impedirebbe l'accoppiamento col Newcastle, ma da non sottovalutare anche Real Sociedad, Union Berlino e Lens che arrivano dai top campionati.

LE ITALIANE - Per quanto riguarda le italiane, l'Inter in seconda ha chiaramente più possibilità del Napoli di entrare in un girone complesso mentre un raggruppamento della morte è probabilmente già scontato per Milan e Lazio. Entrambe in terza fascia, saranno chiamate ad un prima impresa perché beccheranno due big dalle prime due urne senza dimenticare il rischio - come le altre italiane - di aggiungere anche il Newcastle o squadre dei top campionati dalla quarta fascia.

PRIMA FASCIA

Man City

Siviglia

Psg

Barcellona

Bayern Monaco

Napoli

Benfica

Feyenoord 51.000

SECONDA FASCIA

Real Madrid 121.000

Man United 104.000

Inter 96.000

Borussia Dortmund 86.000

Atletico 85.000

Lipsia 84.000

Porto 81.000

Arsenal 76.000

TERZA FASCIA

Shakhtar 63.000

Salisburgo 59.000

Milan 50.000

Braga 44.000

Psv 43.000

Lazio 42.000

Stella Rossa 42.000

Copenaghen 40.500

QUARTA FASCIA

Young Boys 34.500

Real Sociedad 33.000

Galatasaray 31.500

Celtic 31.000

Newcastle 22.000

Union Berlino 17.000

Royal Antwerp 17.000

Lens 12.232

Ieri sono arrivati gli ultimi verdetti dei play-off e quest'oggi dunque è tutto pronto per il sorteggio della fase a gironi. Il Napoli Campione d'Italia sarà in prima fascia per la prima volta nella sua storia, al pari delle vincitrici dei principali campionati europei, ma questo non garantisce un girone sulla carta semplice perché le insidie come sempre non mancano.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del sorteggio di Champions League