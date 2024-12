Rinnovo Kvara, accordo ad un passo! Si studia una clausola alla Osimhen: i dettagli

Arrivano novità sul futuro del georgiano dal portale Tuttomercatoweb

Accelerare i tempi sul recupero e sul rinnovo: tutti i piani per il futuro di Kvaratskhelia. Arrivano novità sul futuro del georgiano dal portale Tuttomercatoweb, che racconta di passi in avanti nella trattativa per il rinnovo col Napoli, che avrebbe aperto ad una clausola rescissoria più bassa di quella inizialmente richiesta.

"Dalla fumata bianca, a quella nera, adesso si è nuovamente passati a una fiducia fortissima verso il rinnovo del calciatore ex Dinamo Batumi con la formazione azzurra. Kvara dovrebbe allungare fino all'estate del 2029 con una clausola rescissoria molto simile a quella pattuita con Victor Osimhen, ovvero valida per i club all'estero e non per quelli italiani. Le cifre: 6 milioni all'anno per il giocatore, l'idea è quella poi di avere una clausola liberatoria da 80 milioni, a metà del guado tra offerta e richiesta".