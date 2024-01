Samardzic entusiasta del Napoli: affare in chiusura oggi, già in campo a Torino?

Oggi apre ufficialmente la finestra del mercato di riparazione e il Napoli vorrebbe piazzare subito il primo colpo

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il talento serbo è entusiasta della prospettiva Napoli e spinge per la fumata bianca, anche per questo i contatti con il papà di ieri spingono all’ottimismo.

Oggi apre ufficialmente la finestra del mercato di riparazione e il Napoli vorrebbe piazzare subito il primo colpo, anche per mandare un messaggio all’ambiente e alle rivali per la lotta Champions. Ed è infatti probabile che già in giornata la trattativa possa sbloccarsi definitivamente, in modo da poter garantire a Mazzarri il primo rinforzo già per la trasferta di Torino