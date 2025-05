Coppa Scudetto a Napoli e a Como: il motivo della scelta della Lega

Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come siano state realizzate due Coppe dello Scudetto in tempi record

I vertici della Lega Serie A si preparano per la serata decisiva. Il presidente Ezio Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo saranno domani al “Maradona”, ospiti della capolista come previsto dal protocollo ufficiale. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come siano state realizzate due Coppe dello Scudetto in tempi record dalla Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci.

Il motivo? Il cerimoniale prevede la consegna immediata del trofeo e l’accensione dei fuochi d’artificio subito dopo il fischio finale. Per questo, anche a Como — dove l’Inter affronterà la squadra lariana — sarà presente una copia del trofeo, pronta per essere sollevata in caso di sorpasso in extremis. I nerazzurri, in un primo momento, avevano manifestato la preferenza per una premiazione posticipata a domenica a San Siro. Poi il dietrofront: la Lega ha confermato che la Coppa sarà assegnata domani sera, ovunque finisca.