Stanziato 1 mln di euro per (eventuale) festa scudetto: il piano di Comune e Regione

Il Comune e la Regione hanno già stanziato un milione di euro per la gestione delle due giornate: 500 mila euro ciascuno. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta di maxischermi installati 53 comuni della provincia e in tre piazze strategiche di Napoli — piazza Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni XXIII a Scampia — per seguire Napoli-Cagliari, il match che potrebbe sancire la conquista dello Scudetto.

È questo il piano messo in campo per gestire il possibile esodo di tifosi pronti a riversarsi in città per celebrare il traguardo. Per ragioni di sicurezza, il Comune ha già emesso un’ordinanza che prevede la chiusura al traffico dalle 20:30 in tre aree centrali, con ben 84 varchi di accesso monitorati. Saranno interdette anche le gallerie Laziale e Quattro Giornate per scongiurare il rischio di congestione e blocchi.