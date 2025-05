De Bruyne ha trovato casa a Napoli: ecco cosa manca per l'accordo con ADL

"Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli e ora, però, deve trovare l’accordo con il Napoli". Questo l'annuncio del Corriere dello Sport sulla trattativa col fuoriclasse belga, che andrà in scadenza di contratto col Manchester City. La trattativa con il fuoriclasse belga è al bivio: entro pochi giorni sarà chiaramente dentro o fuori.

Il quotidiano spiega "L’intesa non è ancora arrivata, manca qualcosa in termini economici, ma i legali di KDB hanno già visionato il contratto e in linea di massima l’accordo sarà biennale con bonus alla firma (e un’opzione). L’individuazione di una sistemazione ritenuta adeguata per privacy, atmosfera e necessità di un entourage familiare molto ampio. In città, per altro. Con vista sul Golfo, il mare a due passi e tutte le caratteristiche giuste".