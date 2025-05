Foto Incredibile Napoli-Cagliari! Partita la vendita: 400mila tifosi in coda virtuale!

L'inizio della vendita dei biglietti per Napoli-Cagliari, in programma venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, ha registrato un'affluenza clamorosa - probabilmente da record - nella fila virtuale per l'acquisto di un tagliando per la gara che può consegnare ai partenopei il quarto Scudetto della loro storia.

Oltre 350.000 tifosi sono in questi minuti in attesa in coda virtuale per acquistare i tagliandi. Un dato che testimonia l'enorme entusiasmo che circonda la squadra partenopea in vista dell'ultima gara del campionato, del match-Scudetto contro i sardi. Per il soldout quindi è solo questione di minuti, considerando che poi a seguire la coda ha persino superato i 400mila tifosi. Probabilmente non sarebbero bastati neanche 10 impianti per poter accontentare la richiesta dei tifosi.