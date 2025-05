Trevisani: "Si diceva 'Conte garanzia', poi fa due pari di fila e stava per perdere lo scudetto"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha commentato il cammino scudetto del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mentre tutto il mondo va appresso al risultato, quindi se Conte vincerà sarà stato un grande altrimenti no, io penso che le partite vadano viste e analizzate. Monza-Napoli è un obbrobbrio, una partita oscena e raccapricciante, considerando la prestazione e l'importanza della partita.

Contro il Parma no invece, non mi riesco a scagliare su Parma-Napoli: in generale non è stato mai in difficoltà e ha preso tre legni seppur estemporanei. Se discutiamo qualcosa discutiamo Napoli-Genoa, in cui una squadra che vive di difesa ha preso due gol in quel modo. Però sul fatto "Conte è una garanzia, Conte è una garanzia"... Ha fatto due pareggi di fila di cui uno in casa contro le riserve del Genoa. Quindi non c'è nessuna garanzia, se l'Inter avesse vinto contro la Lazio, avrebbe vinto il campionato. Per me però il Napoli doveva fare 80 punti, ha fatto esattamente quello che pensavo che facesse, quindi gli vanno fatti gli applausi. Non è rilevante che vinca lo scudetto, perché lo puoi vincere con 80 punti se tutti gli altri ne fanno di meno, quindi non è importante".