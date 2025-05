Ranocchia: "Inter, che rammarico! Era l'ultima chance. Arbitri? Livello troppo basso"

Andrea Ranocchia, ex difensore ed ex capitano dell'Inter, ha commentato a Pressing la situazione dell'Inter dopo il 2-2 contro la Lazio: "Il rammarico è enorme. Penso sia stata l'ultima occasione, può accadere di tutto, ma è un peccato perché al 90' non dico che avevi il campionato in mano... Ma quasi. Purtroppo non ha sfruttato il momento e anche le ultime due giornate del Napoli che è in calo. Vediamo che succede, è un campionato bellissimo con lotta Scudetto, Champions e salvezza ancora aperte".

Come mai non è riuscita a vincere?

"Quel che ha inciso tanto sulla testa delle due squadre è il fatto che mancavano 180' e ho visto Inter e Napoli nervose, lunghe, tanti errori tattici. Credo sia esclusivamente per un aspetto emotivo. Giocare ai punti alla fine ti fa pensare a tutti quelli che hai lasciato per strada durante la stagione".

Ci sono state polemiche riguardo agli episodi arbitrali

"Il problema è che il livello degli arbitri oggi è troppo basso. L'arbitro non ha più personalità. Io ho avuto la possibilità di avere un pre e un post VAR. Per arbitrare le partite di Inter e Napoli devi avere una personalità importante. Io purtroppo vedo un livello sempre più basso e anche in decisioni del genere non sono lucidi. Ogni squadra ha episodi a favore e contro, quel che credo è che l'Inter ha lasciato troppi punti e per arrivare a giocare la finale di Champions, in campionato devi arrivare con un vantaggio importante".