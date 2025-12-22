Si ferma anche Beukema: i tempi di recupero

Ultime sulle condizioni del difensore del Napoli Sam Beukeuma Gli aggiornamenti arrivano dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha fatto il punto sulle condizioni del centale olandese, chiarendo i tempi di recupero del difensore, che non sarà a disposizione per la finale di Supercoppa di questa sera contro il Bologna.

Per Beukema si tratta di un vero e proprio contrattempo: ieri è rimasto seduto a bordo campo al centro sportivo del Riyadh Club fin dall’inizio della rifinitura. A fermarlo è stato un trauma contusivo a un piede rimediato sabato, che dovrebbe costringerlo allo stop per circa una settimana. Il suo recupero verrà valutato con calma in vista della sfida contro la Cremonese.