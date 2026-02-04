Due azzurri in scadenza a fine stagione: a breve l'annuncio su Juan Jesus e Spinazzola

A fine stagione sono due i calciatori in scadenza: Juan Jesus e Spinazzola. A scrivere del loro futuro in azzurro è l'edizione odierna de Il Mattino: "Entrambi possono guadagnarsi la riconferma a breve, soprattutto con il placet di Antonio Conte. Per l’allenatore sono stati due calciatori importantissimi che possono allungarsi la carriera ancora un p’ in azzurro nonostante l’anagrafica non più così giovanissima.

Sul tavolo c’è il rinnovo di Rrahmani, in scadenza tra un anno ma virtualmente pronto a estendere il suo accordo per altri due anni fino al 2029 (c’era una opzione per il 2028) così come quello di Pasquale Mazzocchi, discusso nell’ultimo mese nonostante il futuro ancora in dubbio la prossima estate" si legge sul quotidiano.