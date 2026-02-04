Due azzurri in scadenza a fine stagione: a breve l'annuncio su Juan Jesus e Spinazzola
TuttoNapoli.net
A fine stagione sono due i calciatori in scadenza: Juan Jesus e Spinazzola. A scrivere del loro futuro in azzurro è l'edizione odierna de Il Mattino: "Entrambi possono guadagnarsi la riconferma a breve, soprattutto con il placet di Antonio Conte. Per l’allenatore sono stati due calciatori importantissimi che possono allungarsi la carriera ancora un p’ in azzurro nonostante l’anagrafica non più così giovanissima.
Sul tavolo c’è il rinnovo di Rrahmani, in scadenza tra un anno ma virtualmente pronto a estendere il suo accordo per altri due anni fino al 2029 (c’era una opzione per il 2028) così come quello di Pasquale Mazzocchi, discusso nell’ultimo mese nonostante il futuro ancora in dubbio la prossima estate" si legge sul quotidiano.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Conte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati"
Redazione Tutto Napoli.netLiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com