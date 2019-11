Sky - Arrivate le prime raccomandate: stangata per Insigne e Allan

Il Napoli stasera è atteso da una partita molto importante contro il Liverpool per provare ad agguantare il primo obiettivo stagionale: la qualificazione agli ottavi di Champions. Dopo la notizia di ieri sull'incontro di venerdi tra squadra e giocatori per cercare di mettere un punto a questa situazione (leggi qui), secondo quanto riferisce il giornalista di Sky, Gianluca di Marzio, i calciatori azzurri hanno ricevuto in queste ore la notifica delle sanzioni da dover pagare alla società dopo i fatti post Salisburgo. I calciatori interessati hanno ricevuto la notizia dai familiari presenti a casa. Discorso diverso, invece, per il capitano Lorenzo Insigne, rimasto a casa dopo il problema al gomito che ha saputo in prima persona della multa. La cifra da dover pagare stabilità per il capitano è tra le più alte insieme a quella di Allan, altro protagonista principale della vicenda, ad entrambi è stato sanzionato il 50% dello stipendio mensile lordo.