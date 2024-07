Spinazzola rifiuta l'Arabia, Hermoso per ora no: lo spagnolo si allontana?

vedi letture

Leonardo Spinazzola ha lasciato la Roma, ora cerca squadra, e non gli mancano le proposte

Leonardo Spinazzola ha lasciato la Roma, ora cerca squadra, e non gli mancano le proposte. C’è quella dell’Al Shabab, ma l’esterno ha messo il Napoli in cima alle sue priorità. Vuole rimanere in Italia ed essere allenato da Conte. Le parti continuano a parlare per trovare un accordo, che s’è allontanato invece per Mario Hermoso.

Il centrale spagnolo, mancino che ha lasciato l’Atletico Madrid alla scadenza del contratto. È arrivata un’offerta monstre da parte dell’Al-Ittihad, la squadra di Benzema e Kanté, allenata dall’argentino Gallardo fino al licenziamento di due settimane fa: un triennale da 12 milioni netti a stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.