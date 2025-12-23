Svolta post-Bologna, Corbo: "Decisivo un personaggio invisibile!"

vedi letture

Elogio a Oriali su Repubblica dopo il trionfo di Riyadh. Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale ha così commentato la vittoria della Supercoppa: "È bastato dividersi, squadra e allenatore, una pausa decisa più da uno strappo non voluto che da una decisione condivisa, comunque gestita da una società capace di riunire tante voci in una sola. Si sono riunite e sommate nella mediazione del presidente anche quelle del dirigente Giovanni Manna che si è mosso in silenzio, di medici e preparatori che hanno finto di non sentirsi al centro della tempesta, la maturità di una squadra non a caso anziana e temprata, il contributo di un personaggio invisibile ma non certo enigmatico, Lele Oriali che si sente ormai profondamente coinvolto nei chiaroscuri del Napoli, senza farsi mai notare.

Come se l’avesse giocata anche lui questa partita. Conte non si è distratto per un attimo, ha guidato con quel furore tutto suo il Napoli, ha voluto e saputo ritrovarlo. Con genio e rabbia schiacciava i tasti di una squadra che è la sua playstation nuova di zecca".