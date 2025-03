Tmw - Il Napoli sfida Inter, Roma e le big europee: piace De Winter, il Genoa fissa il prezzo

vedi letture

Koni De Winter sarà uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Classe 2002, il calciatore di Anversa s'è trasferito in Italia nel 2018, chiamato dalla Juventus, e poi alle soglie della prima squadra bianconera è passato al Genoa, club che nell'agosto 2023 l'ha acquistato a titolo definitivo per otto milioni di euro più tre di bonus.

Oggi De Winter vale molto di più: la cifra fissata dalla società rossoblù per la sua cessione è 30 milioni di euro. Una richiesta molto importante, scrive Tmw, che non sembra scoraggiare i club interessati perché il 22enne difensore centrale già nel giro della nazionale belga è calciatore destinato ad accrescere ancora di più il suo valore. In Italia oggi sono tre i club maggiormente interessati: da un lato l'Inter campione d'Italia che vede in De Winter il calciatore perfetto per ringiovanire la difesa proprio come vuole la proprietà Oaktree, dall'altro Napoli e Roma, società che già a gennaio hanno effettuato sondaggi piuttosto importanti.

Ma De Winter è oggi giocatore che fa gola anche all'estero: dal West Ham al Porto, passando per il Manchester United, il Tottenham e due big della Bundesliga come Borussia Dortmund e Bayern Monaco. In tanti nelle ultime settimane si sono mossi per chiedere informazioni per l'ex calciatore della Juventus che ovviamente darà priorità al progetto più ambizioso per fare un ulteriore step nella sua carriera dopo un biennio al Genoa. I contatti sono in corso, l'asta è pronta a partire.