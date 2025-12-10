Live

Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Oggi alle 23:09In primo piano
di Antonio Noto

Premi F5 per seguire la diretta o  clicca qui per Radio TuttoNapoli, in onda dalle 8 alle 24

Al termine della sfida di Champions League contro il Benfica, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Da Luz di Lisbona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.