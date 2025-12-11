ADL ai Gazzetta Awards: “Non possiamo vincerle tutte! Io e Conte amici, Mou la sa lunga…”

vedi letture

Il Napoli è stata premiata come squadra dell'anno ai "Gazzetta Sports Awards" in corso di svolgimento a Milano. Il premio è stato ricevuto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che al momento della premiazione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il primo Scudetto è stato sofferto e scontato, mentre il secondo è stato quello vero fino alla fine, penso che abbiano goduto tutti di più. C’era un po’ di tensione per Napoli-Cagliari. Ieri abbiamo sofferto, anche se non si può pensare di vincere tutte le partite… Anche perché Mourinho la sa lunga".

Ha mai pensato a Mourinho per la panchina?

"Mourinho in tanti dicono sia bollito. Ma come si fa a dire bollito uno che ha vinto così tanto e che ha tanta esperienza?! In USA i vincenti li portano così su un palmo di mano, in Europa li sotterrano".

Il suo rapporto con Antonio Conte?

“Ci sentiamo sempre, siamo due amici. L’ho sempre detto: Antonio l’ho conosciuto alle Maldive e parlavamo. Erano tanti anni fa. Masticavo il calcio non in modo perfetto, ma lo ascoltavo con grande passione e interesse. Pensavo che fosse un uomo con la voglia assoluta di vincere. E faceva piacere. Vedo persone che sono demotivate dal successo. Ma lui no. La fame dobbiamo avercela tutti".