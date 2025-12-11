Lukaku, rientro a un passo ma ora spunta confessione di Conte

Si avvicina il rientro di Romelu Lukaku anche se non si sa ancora bene quando potrà tornare nell'elenco dei convocati. Ne parla anche il Cds oggi in edicola che riporta anche le parole pronunciate ieri da Conte.

"Quando torna Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante", le parole del tecnico.

"Romelu Lukaku, il vero obiettivo è partire per Riyad con i compagni. Il 18 dicembre il Napoli sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa: è quella la partita cerchiata in rosso sul calendario, la sfida che Big Rom vorrà tornare a vivere dalla panchina, accanto alla squadra, esattamente quattro mesi dopo il suo infortunio a Castel di Sangro in amichevole contro l'Olympiacos. Conte non forza la mano, aspetta segnali dal suo giocatore: il rientro in gruppo e tra i convocati è a un passo. Si sta per rivedere la luce in fondo al tunnel", scrive il quotidiano.