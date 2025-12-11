Chiariello: “Problema mentale, non fisico. Napoli non capace di gestire due competizioni”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a microfoni di Canale 21 la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Benfica: "Per me non è un fatto fisico, assolutamente no, è tutto un fatto mentale. Il fisico lo comanda la mente. Una squadra che domina la Juventus fisicamente. tre giorni dopo non può essere che sta sulle gambe. È un problema mentale. La partita con la Juve ha succhiato energie nervose enormi. Conte ha detto una frase che ieri mi ha spaventato: ‘Non abbiamo avuto il tempo di preparare questa partita’. Allora, Conte se ha una cosa su cui è veramente bravo è quello di stare sul pezzo. Questa partita non è stata preparata. Il Napoli sa che deve andare a Udine e poi va in Supercoppa. Quello che ho visto io è un Napoli che perde i duelli tutti. Non ha vinto un duello questa sera e il Napoli vive di duelli. Con la Juve li ha vinti tutti e ha dominato. Se i giocatori perdono i duelli è un problema mentale. Buongiorno che si fa uccellare da un colpo di tacco non è Buongiorno, che si è mangiato la mamma contro la Juventus e quello non è un problema fisico, quello è un fatto mentale. Il fisico non reagisce quando la mente non comanda.

Questa squadra non è capace di gestire le due competizioni. Perché diciamoci la verità, il Napoli è una squadra di ottimi giocatori, è una rosa importante, una squadra forte, ma non sono fuori classe i campioni. I campioni sono capaci di gestire due, tre competizioni alla stessa maniera. Questi se non la preparano in maniera feroce la partita e la giocano in maniera normale… Mourinho ha fatto Mourinho, certo difesa e contropiede, ci ha punito due volte. Stasera una pessima serata di Milinkovic-Savic che ha inciso molto sulla gara. La squadra non c'era mentalmente, era spenta, non riusciva a costruire. Troppi errori elementari e quelli sono errori di concentrazione. È una squadra spremuta mentalmente, perché sta correndo tanto. Recuperare cinque partite consecutive, venire qui e fare la partita che poteva portare il punticino, perché il Napoli pensava di venirsi a prendere il punto più che la vittoria. Ora si è complicato tutto perché non basta andare a vincere a Copenaghen, che ci sta davanti e ci gioca in casa in pieno inverno nelle sue condizioni migliori. Non basta andare a vincere lì, bisogna fare il risultato col Chelsea. Napoli fuori dalle prime 24 è una cosa eclatante, diciamolo chiaramente”.