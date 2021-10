Tutti dovrebbero rifiutarsi di giocare fino a che non verrà fatta chiarezza sull’uso del Var

Sarebbe bastata una semplice frase di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, per spegnere la questione e tracciare un punto per proseguire con serenità.

Rocchi, invece di annunciare trionfante che riteneva ‘Ottimi’ gli arbitraggi dell’ultimo turno di Serie A, doveva entrare nel merito di una questione che rischia di falsare il campionato. Anche un bambino si renderebbe conto che quello che è accaduto a Roma e quello che è accaduto a Milano è antitetico, sono due proiezioni opposte dell’utilizzo dello strumento tecnologico.

Da una parte la Juve si ritrova con un punto in più in classifica, perché il Var è intervenuto sul contatto Alex Sandro-Dumfries che in presa diretta Mariani, l’arbitro di campo, aveva giudicato come non falloso e lo aveva esternato ad ampi gesti. Dall’altra, in Roma-Napoli, c’è un contatto falloso tra Vina e Anguissa. E non credete a chi racconta il contrario. Non esistono i ‘falletti’. Esiste un contatto che provoca la caduta di Anguissa in area di rigore. Punto.

Per queste considerazioni, Rocchi avrebbe dovuto prendere la parola e spiegare al mondo dei tifosi, in parole anche semplici, in che modo vada utilizzato lo strumento tecnologico.Le scelte in Inter-Juve e in Roma-Napoli non possono essere giudicate come ‘ottime’ perché sono divergenti. Una è corretta e l’altra è inevitabilmente errata.

Rocchi ha il DOVERE di spiegare chi ha utilizzato il Var in modo corretto e chi ne ha fatto invece un uso sbagliato. Fino a questo chiarimento, il Napoli farebbe bene a non scendere in campo. Perchè nessuna competizione sportiva può iniziare, o proseguire, senza che le regole siano chiare per tutti i partecipanti.