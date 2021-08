UFFICIALE - Anguissa è del Napoli, ecco il tweet di ADL: "Benvenuto Frank!"

Dopo il contratto depositato in Lega, arriva anche il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis per annunciare l'arrivo di André-Frank Zambo Anguissa che è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: "Benvenuto Frank", il tweet di rito del presidente. Il centrocampista tanto atteso quest'estate da Luciano Spalletti è dunque il classe '95 che lascia dunque il Fulham per trasferirsi in maglia azzurra.

DETTAGLI - L'affare s'è chiuso in prestito oneroso per 600mila euro con diritto di riscatto intorno ai 15mln di euro, sfruttando la retrocessione del Fulham e la volontà del giocatore di trasferirsi per potersi rilanciare altrove. Un'occasione di fine mercato, considerando che ad inizio agosto il Fulham spera di ottenere cifre ben diverse, anche alla luce dei 30mln di euro sborsasi per acquistarlo dal Marsiglia e strapparlo ad una numerosa concorrenza: a Roma e Valencia, fortemente interessate, la richiesta era stata addirittura di una ventina di milioni. Nonostante l'interesse di Mourinho, il club giallorosso poi è rimasto bloccato dalle mancate partenze di Nzonzi, Diawara e Villar.