Sky - Anguissa-Napoli, c'è la firma: le cifre del prestito con diritto di riscatto

André-Frank Zambo Anguissa ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli. Ad annunciarlo, in attesa del tweet ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis e del club partenopeo, è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, attraverso i suoi canali social. Il centrocampista camerunese arriva dal Fulham in prestito oneroso (600mila euro) con diritto di riscatto intorno ai 15mln di euro. Complice la retrocessione e la sua volontà di andare via, si tratta di una cifra nettamente al di sotto dei 30mln di euro sborsati per acquistarlo dal Marsiglia e strapparlo all'epoca ad una nutrita concorrenza.

CHIUDE IL MERCATO - Dovrebbe chiudere quindi così il mercato estivo del Napoli in entrata. Luciano Spalletti all'ultimo giorno di mercato riceve il tanto attesa centrocampista fisico che rappresenta il sostituto di Bakayoko (anche se hanno caratteristiche diverse) ma anche l'alternativa a Demme che starà ancora fuori per almeno un mese. Ripagata la pazienza del Napoli col Fulham che ha aperto al prestito con diritto per accontentare la volontà del giocatore di lasciare dopo la retrocessione in Championship per rilanciare altrove la propria carriera.

