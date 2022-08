ULTIM’ORA - Clamoroso Sky - Kepa, il Napoli non chiude: vuole provarle prima tutte per Navas!

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Napoli è alla ricerca di un portiere e sta portando avanti, parallelamente, diverse operazioni. Keylor Navas, resta un obiettivo. Il Napoli sta portando avanti i discorsi per il portiere del Paris Saint Germain per capire se ci sono i margini e le condizioni per una trattativa. Prima di buttarsi sul portiere del Chelsea, il club azzurro non vuole abbandonare la corsa all'estremo difensore dei parigini, considerato anche un uomo carismatico di cui lo spogliatoio azzurro.

Affare Kepa Arrizabalaga: Napoli e Chelsea ne stanno discutendo, ma in giornata non ci sono stati passi in avanti. Le due società lavorano ad un prestito oneroso con il club inglese che contribuirebbe a pagare parte dello stipendio del portiere spagnolo. A riferirlo è Sky Sport