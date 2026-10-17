Live Venezia-Napoli: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

Benvenuti alla diretta testuale della gara di Serie A tra il Napoli di Massimiliano Allegri ed il Venezia del nuovo allenatore Davide Nicola!

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11.40 - Buongiorno tifosi azzurri e benvenuti alla diretta testuale di Venezia-Napoli, sfida valida per il settimo turno del campionato di Serie A!

Il Napoli torna subito in campo dopo la trasferta di Champions League sul campo del Villarreal. Sabato 17 ottobre alle ore 15:00, gli azzurri saranno di scena al Pier Luigi Penzo contro il Venezia per la settima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri prepara diverse rotazioni, mentre sulla panchina dei lagunari farà il suo esordio Davide Nicola, subentrato dopo l'esonero di Giovanni Stroppa.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il 3-1 subito in Champions League contro il Villarreal, preceduto dal netto 3-0 rifilato al Frosinone in campionato. Il calendario ravvicinato spinge Allegri a gestire le energie e a cambiare diversi interpreti rispetto alla gara europea, anche alla luce di alcune assenze. Il Napoli, però, è chiamato nuovamente a reagire e a dare una risposta forte: dopo le prime otto partite sono ben quattro le sconfitte, sommate a un pareggio e sole tre vittorie.

Come arriva il Venezia

Il Venezia si presenta alla partita con una grande novità in panchina: dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, toccherà a Davide Nicola guidare la squadra. Il nuovo tecnico dovrebbe ripartire dal 3-5-2, mantenendo quindi una struttura simile a quella utilizzata in precedenza. Da valutare soprattutto le condizioni di alcuni giocatori reduci da problemi fisici, mentre Correia resta indisponibile.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri prepara ancora diversi cambi nell'undici titolare per gestire le energie. Tra i pali tornerà Meret, in difesa novità Beukema e poi doppio ballottaggio Rrahmani-Marianucci e Badiashile-Marin. Torna sulla corsia destra Di Lorenzo con Spinazzola dall'altro lato, mentre in mediana c'è la possibilità del doppio play Lobotka-Gilmour. Nel reparto offensivo riposeranno Hojlund e De Bruyne: chance dal primo minuto per Lucca, con Giovane e McTominay in suo supporto. È finito ai box David Neres, mentre tornano a disposizione Anguissa, Alisson Santos e Olivera.

Le ultime sul Venezia

Davide Nicola dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In porta spazio a Stankovic, con Juan Jesus, Moreno e uno tra Schingtienne e Halhal a comporre la linea difensiva. A centrocampo Hainaut e Haps agiranno sulle corsie, mentre Kike Pérez, Basic e Sohm formeranno il terzetto centrale. Davanti la coppia più probabile è quella composta da Yeboah e Adams. Tante le assenze nei lagunari, su tutte spiccano quelle di Busio e Correia.

VENEZIA (3-5-2) probabile formazione: Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Pérez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola

Ballottaggi: Schingtienne-Halhal 55-45%, Haps-Sagrado 55-45%

Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Busio, Correia, Bella-Kotchap, Duncan, Pozzi

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Rrahmani-Marianucci 55-45%, Badiashile-Marin 55-45%, Gilmour-De Bruyne 70-30%, Lucca-Hojlund 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Vergara, Neres

Le statistiche chiave

Il Napoli ha raccolto appena 10 punti nelle prime sei giornate, avvio peggiore anche rispetto al 2023/24 (11 punti allora) quando si finì al decimo posto. Tra tutte le competizioni, gli azzurri hanno perso quattro partite su otto giocate, la metà. Il Venezia è ancora fermo a quota 0 punti. I lagunari però producono più di quanto dica la classifica: 9,9 xG, settimo dato della Serie A, ma appena cinque reti realizzate. In difesa, invece, la statistica è molto negativa: circa 14 xGA, peggior valore del campionato.

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