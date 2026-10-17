"Noi vogliamo l'alta marea", l'arrivo dei tifosi azzurri a Venezia
Clima acceso a Venezia a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Napoli, in programma alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo per la settima giornata di Serie A. Un gruppo di tifosi azzurri, arrivato nella città lagunare per seguire la squadra di Massimiliano Allegri, ha attraversato i corridoi della stazione ferroviaria di Santa Lucia intonando alcuni cori provocatori. Tra questi “Noi vogliamo l'alta marea” e “Dove sono i nostri nemici?”. Nonostante i toni dei cori, non si sono registrati scontri o momenti di particolare tensione.
Venezia-Napoli, cori dei tifosi azzurri alla stazione Santa Lucia: nessun incidente
Le immagini mostrano un gruppo di sostenitori partenopei in movimento all'interno della stazione, mentre intona cori all'indirizzo della tifoseria avversaria. La situazione è rimasta comunque tranquilla, senza degenerare in tafferugli. Sul campo, intanto, il Napoli cerca continuità dopo il successo contro il Frosinone e il successivo ko europeo contro il Villarreal, mentre il Venezia affronta la prima partita con Davide Nicola in panchina, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Di seguito le immagine raccolte da Tuttomercatoweb.
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