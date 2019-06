VIDEO - James a Tmw: "Napoli club storico, ha avuto Diego e bisogna essere all'altezza. Dopo la Copa..."

James Rodriguez, centrocampista impegnato in Copa America con la Nazionale colombiana e nel mirino del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Qatar. E ha risposto alle domande poste dall'inviato di TMW incentrate sulla possibilità che, dopo due anni al Bayern Monaco, possa trasferirsi al Napoli: "È stata una partita difficile, molto fisica. Alla fine credo sia stato un risultato giusto. Lavoriamo per questo, il gol di Duvan è stato molto bello. Voglio giocare e spero di giocare sempre bene, adesso sono qui e penso solo alla Nazionale".



Cosa pensi della possibilità di andare al Napoli? "Per ora non so niente, penso solo alla Copa America, ci sarà tempo per pensare al resto".



A Napoli però sognano. Pensi che sia una squadra giusta per te? "Penso che il Napoli sia un club storico, ci ha giocato Maradona, ma ripeto che adesso penso solo alla Nazionale colombiana".



Ha parlato il presidente De Laurentiis di quanto sia avviata la trattativa per il tuo arrivo a Napoli. Quante possibilità ci sono di vederti con il Napoli? “Non lo so, adesso sono concentrato sulla Copa America. Quando il torneo finirà, avrò più giorni per pensare a tutto questo. Io voglio solo fare in modo che tutte le cose vadano bene”



A Napoli sono abituati a grandi numeri 10, hanno visto Maradona, sognano di averti e la città sta già impazzendo per averti. Può essere la dimensione giusta per te? “Il Napoli è un club che ha avuto storia. Ha avuto Diego, e dunque bisogna essere all’altezza di una situazione simile. Arriveranno i giorni per pensarci, adesso sto pensando alla nazionale colombiana"