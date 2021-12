VIDEO - Manolas all’Olympiacos: sciarpa del club e cori con i tifosi

Ormai è fatta: Kostas Manolas lascia il Napoli e torna in Grecia, all'Olympiacos, club al quale si è già legato firmando il contratto. Il difensore azzurro è già apparso in posa con i suoi nuovi colori, direttamente nella sede della società ellenico, accolto da una folla di tifosi che non vedeva l'ora di ritrovare l'ex Roma. Di seguito lo scatto tratto dai social.

#Manolas arrivato nella sede dell’Olympiacos: mostra ai tifosi la sciarpa del club pic.twitter.com/Jf6BFumsHN — Antonio Gaito (@antonio_gaito) December 16, 2021