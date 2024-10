Focus La capolista c’è… ma si dovrà sempre soffrire

Bisognerà sempre soffrire, ma vincere così è bellissimo. Un primo tempo da dimenticare. Il Napoli non scende in campo ad Empoli. I toscani giocano, pressano e trovano sulla loro strada un super Caprile che salva in almeno due circostanze. Il Napoli troppo schiacciato si vede solo sui corner ma nessun tiro nello specchio della porta. Lukaku troppo isolato e Politano relegato a quinto di difesa ad aiutare sulle sgroppate di Pezzella. Insomma un Napoli assente ingiustificato. La ripresa è tutt’altra cosa ma non certo spumeggiante.

Conte capisce che deve cambiare qualcosa e inserisce Simeone e Olivera. Il Napoli sembra più vivace e alza il baricentro. Il rigore nasce dalla caparbietà del Cholito e di Politano. Abisso fischia e dal dischetto Kvara fa 1 a 0. Il Napoli gioca con piglio più attento ma contiene la sfuriata dell’Empoli. Il tempo passa e il Napoli gestisce come vuole Conte e la porta a termine. La capolista c’è… in resto è noia.