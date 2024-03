Agostinelli: "Raspadori può ripercorrere la strada di Di Natale"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Lazio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

È giusto continuare ad impiegare Raspadori come punta centrale?

“Se continuiamo a pensare che la punta centrale debba essere fisica, allora no. Ricordo, però, che abbiamo avuto una punta come Antonio Di Natale, non certo un centurione. Potrebbe essere il suo ruolo, con le sue capacità di smarcarsi. Lo vedo molto benne anche vicino ad una punta fisica, col doppio centravanti. Può anche giocare dietro. Bisogna tener presente che parliamo di un giocatore che, se si libera, può far male”.

Quanto può incidere la distanza di Calzona sulla preparazione della sfida ai bergamaschi?

“E’ una gara delicata e, visti i risultati di questa stagione, gli azzurri non possono permettersi passi falsi. Con Calzona ho visto un Napoli meno lontano da quello dello scorso anno. Tuttavia, per arrivare al quarto, o al quinto posto, non si possono perdere colpi. Anche in questi scontri diretti sarà fondamentale cercare il successo”.

Koopmeiners è il centrocampista che serve agli azzurri?

“Servirebbe a tutti… Un centrocampista che va in doppia cifra, che riesce ad essere importante in fase di non possesso. È uno dei più forti centrocampisti in tutta Europa”.

SI parla anche di una cessione di Lobotka…

“Lobotka potrebbe essere tra gli incedibili. Premesso che Osimhen è quasi scontato che vada via, sarebbe dura rinunciare anche allo slovacco”.