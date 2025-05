Inter, Zalewski a Dazn: "Scudetto? Finché la matematica non ci condanna..."

Nicola Zalewski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Como: "Finché la matematica non ci condanna siamo qui a giocarcela, non sarà una partita facile, sappiamo che squadra è il Como. Loro hanno una grande possibilità che si sono meritati sul campo, ma noi siamo qui per crederci".

Cosa vi ha lasciato l'ultima gara?

"C'è un po' di rammarico per la partita con la Lazio, soprattutto per gli episodi, ma siamo qui a giocarci lo scudetto fino all'ultima giornata, è sintomo di una squadra forte che ci crede fino in fondo".