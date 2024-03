AUDIO - De Paola: "Se Acerbi ha detto quelle parole deve prendere 10 giornate e chiedere scusa"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:





Editoriale con Paolo De Paola, intervistato da Vincenzo Marangio

Cosa si aspetta dal caso Acerbi?

“Mi aspetto, ovviamente nel rispetto della verità, in caso di conferma di quella frase una squalifica di dieci giornate per Acerbi. Se noi cerchiamo sempre il compromesso su territori così ardui e complicati come il razzismo non troveremo mai una soluzione. Qui non si parla della carriera di Acerbi, ma se non facciamo capire alle persone che ci sono dei limiti che non si possono superare non risolveremo mai un tema delicato come il razzismo. C’è stata una carenza dell’Inter secondo me perché andava accompagnato il giocatore al ritorno dalla Nazionale in stazione a Milano. Ho visto un Acerbi in difficoltà alle domande dei colleghi, se ci dovesse esser stata questa situazione mi sarei aspettato un’ammissione completa di un giocatore come Acerbi. Non le scuse solo in campo e poi neghi il giorno dopo. Ti assumi le responsabilità, chiedi scusa e ti prendi le dieci giornate di squalifica.”