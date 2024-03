AUDIO - Impallomeni: "Corsa europea aperta, il Napoli può approfittare di una cosa"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Come valuta il primo test negli USA della Nazionale? "Era un'Italia sperimentale, poco indicativo ma per scoprire più che altro le cose da fare o meno. La prestazione non è stata di livello nel primo tempo, ha fatto tutto bene dopo il nuovo vantaggio, con Retegui unica vera nota positiva. Male Chiesa, che non è in un momento positivo in generale. Buongiorno non mi è piaciuto, neanche Bonaventura, ma Spalletti tornato a 4 ha rimesso le cose a posto. Un buon test contro una squadra fastidiosa".

Fiorentina che prova a riprendersi dopo lo choc creato dalla morte di Barone: "E' in lotta per l'Europa, non sottovaluterei nessuno per questi posti. Mancano ancora scontri diretti, ci sono le coppe, c'è da vedere se Napoli o Lazio ne possono approfittare. La Fiorentina ha perso una figura strategica, non sarà facilmente sostituibile ma sono certo che reagirà alla grande a questa tragedia che ha colpito tutto. Dopo la scomparsa di Astori la Fiorentina si ricompattò e fece molto bene. Credo che possa esserci una reazione del genere e non escludo la Viola nella corsa all'Europa".