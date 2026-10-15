Badiashile: "Qui gioco più lento che in Premier, hai più tempo per ragionare"
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Benoit Badiashile ha parlato a Kiss Kiss Napoli svelando le differenze con il calcio inglese: “In Premier i ritmi sono più veloci e si gioca sempre box to box. Qui il gioco è un po’ più lento, hai più tempo per ragionare sulla giocata da fare, ma alla fine mi piace come si interpreta il calcio in Italia”.
“Adesso ho capito il modo in cui il mister vuole che si difenda, ora le cose vanno molto meglio per me”.
“Prima di venire sapevo quanta passione hanno i tifosi del Napoli per questa squadra. Quando sono venuto a giocare qui ho percepito l’atmosfera pazzesca che si respirava”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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