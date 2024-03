Bergomi 'boccia' Kim per l'Inter: "Non ha la personalità per fare il centrale di una difesa a tre"

Beppe Bergomi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, analizza i profili dei nomi accostati ai nerazzurri per il prossimo calciomercato estivo.





Beppe Bergomi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, analizza i profili dei nomi accostati ai nerazzurri per il prossimo calciomercato estivo.

Bergomi, partiamo dal principio: quale qualità di Acerbi è difficile da trovare sul mercato?

"Il carattere, l’attenzione e la concentrazione, perché non sbaglia mai partita. Ma soprattutto ha una personalità forte: se ricordate i mugugni quando stava arrivando dalla Lazio, io dicevo sempre “ragazzi, questo signore ha l’orgoglio, ha gli attributi”. Non ha avuto paura di San Siro, né di marcare Giroud faccia a faccia, Osimhen o chiunque altro, è molto forte. E infatti l’ha dimostrato, è nel giro della Nazionale. Insieme a Buongiorno del Torino, in quel ruolo, è il miglior difensore italiano. Con la Nazionale gioca a quattro, con l’Inter a tre: non ha problemi ad adattarsi ai sistemi di gioco".

Iniziamo da Kim Min-jae, del Bayern Monaco.

"Se parliamo di centrale di una difesa a tre, credo non sia il suo ruolo. Non ha quella personalità o quel carisma per comandare una linea difensiva, secondo me farebbe fatica. Ha velocità e ha qualità, ma ci vogliono altre peculiarità, non lo sceglierei. In generale è affidabile e conosce il nostro campionato: rispetto al suo Napoli, l’Inter ha però anche delle uscite diverse da dietro. Personalmente lo vedo meglio come braccetto di destra, anche se lì la squadra è coperta, tra Pavard e Bisseck".