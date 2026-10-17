Biazzo: "Prestazione imbarazzante! Serve un intervento forte di ADL”

Salvatore Biazzo critica il Napoli: prestazione imbarazzante, De Bruyne tra i pochi a reagire e allarme Alisson Santos.

Salvatore Biazzo attacca duramente il Napoli dopo la prestazione contro il Venezia. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso tutta la propria delusione per l'atteggiamento degli azzurri, sottolineando come la squadra abbia mostrato segnali di reazione soltanto grazie all'apporto di Kevin De Bruyne, nonostante le critiche ricevute dal centrocampista belga.

Biazzo: “Il Napoli non produce più nulla, De Laurentiis deve intervenire”. E su Alisson Santos...

Il giornalista ha definito imbarazzante la prova della formazione di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sulle condizioni di Alisson Santos, costretto a un eccessivo numero di scatti. Secondo Biazzo, la situazione richiede un intervento deciso del presidente Aurelio De Laurentiis, alla luce delle difficoltà offensive della squadra: “Il Napoli non è mai sceso in campo fino a quando De Bruyne, vituperato, ha dato qualcosa. Ma la prestazione è imbarazzante. Si perde anche Alisson Santos, costretto a troppi scatti. Serve un intervento forte e deciso di ADL perché non si produce più nulla”.