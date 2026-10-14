Villarreal-Napoli, Boban: “Di Lorenzo si è allargato troppo sul secondo gol"
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Zvonimir Boban analizza il secondo gol subito dal Napoli contro il Villarreal e il posizionamento difensivo di Di Lorenzo.
Zvonimir Boban, ex centrocampista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel postpartita di Villarreal-Napoli, sfida di Champions League terminata 3-1 per gli spagnoli. L'ex calciatore croato si è soffermato in particolare sull'azione che ha portato al secondo gol del Villarreal, realizzato da Santiago Mourino, analizzando il posizionamento difensivo di Giovanni Di Lorenzo.
Boban analizza il secondo gol del Villarreal: il giudizio sul movimento di Di Lorenzo
Secondo Boban, il capitano azzurro si è allargato eccessivamente durante lo sviluppo dell'azione, ma difficilmente sarebbe riuscito a impedire la conclusione vincente dell'avversario. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: “Di Lorenzo si è allargato tanto sul secondo gol, ma non credo che ce l'avrebbe fatta a fermare l'avversario che poi ha segnato”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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