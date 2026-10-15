Brambati attacca De Bruyne: “Comportamento distruttivo! Prima colpa di Conte, ora di Allegri…”

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Massimo Brambati critica il Kevin De Bruyne e solleva dubbi sul suo atteggiamento nei confronti degli allenatori, da Antonio Conte a Massimiliano Allegri.

Il rapporto tra Kevin De Bruyne e Massimiliano Allegri finisce nel mirino di Massimo Brambati. L’ex calciatore e procuratore, ospite di Maracanà, trasmissione di Tuttomercatoweb.com, ha espresso forti perplessità sui comportamenti del centrocampista belga, sottolineando come il valore di un campione non si misuri soltanto in campo, ma anche nella capacità di contribuire positivamente all’equilibrio del gruppo e nel rapporto con l’allenatore e la società.

Brambati critica De Bruyne: “I campioni devono esserlo in campo e fuori”

“Secondo me i campioni devono esserlo in campo e fuori. È vero che uno deve giudicare De Bruyne vedendo la sua carriera, è stato un grande campione, poi però i comportamenti di un campione devono essere costruttivi per il gruppo, per l’allenatore, per il club. Così sei distruttivo. Io sapevo che ha portato zizzania al Napoli lo scorso anno, dopo un mese e mezzo da quando era arrivato, quando arrivò con oltre 6 kg di sovrappeso. E non mi piace chi parla male di chi non c’è più, ossia Conte. E poi, quando ti siedi al tavolo con ADL e prendi quello stipendio, non chiedi chi sarà il tecnico e vedi come lavora? Non puoi al ventesimo allenamento dire che con Guardiola facevi diversamente. E prima era colpa di Conte, ora di Allegri, allora...”.