Bucciantini: "Al Napoli servivano giocatori che non avessero il 2024 in testa"

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ Conte il grande investimento di De Laurentiis ed in questo momento brutto c’è la sensazione che le cose possano cambiare. Anche con la Juventus e l’Inter iniziò male la stagione e poi sappiamo com’è andata. A Napoli andavano risolte certe situazioni tempo fa, il fatto che il miglior calciatore del Napoli è in rosa, ma non gioca, non giova a nessuno.

Poi in campo bisogna essere più forti mentalmente, il Napoli di Verona era troppo vicino a quello dell’anno scorso. A questo Napoli serve un po’ di energia in campo, non è più il Napoli dello scudetto, ma non può essere nemmeno quello della scorsa stagione. La squadra andava rinfrescata, non rivoluzionata, ma servivano giocatori che non avessero questo 2024 in testa. Tutto questo sarebbe successo con la cessione di Osimhen”.