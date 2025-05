Da Milano, Capuano ammette: "Scudetto meritato, frutto di un ADL lungimirante e coraggioso"

Il giornalista Giovanni Capuano con un articolo su Panorama ha commentato la vittoria dello Scudetto del Napoli, di seguito un estratto: "Il Napoli conquista il quarto scudetto della sua storia. Il trionfo di De Laurentiis e Conte, vinto il duello con l'Inter. I partenopei tornano a gioire due anni dopo il titolo di Spalletti. Ora Napoli può gioire e far esplodere la festa. Non è più tempo di scaramanzie: il Napoli è campione d'Italia 2025, ha vinto lo scudetto piegando l'Inter in un lungo duello per il titolo.

È il quarto scudetto della storia partenopea, un trionfo che porta in calce due firme su tutte: Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte, la strana coppia capace di passare in meno di un anno dalla depressione di un fallimento sportivo all'euforia della vittoria. Vittoria sancita dal successo contro il Cagliari nell'ultimo turno del campionato: è stata una festa, c'è stato poco calcio contro un avversario che al Maradona ha recitato dignitosamente la sua parte provando a resistere fino al colpo di McTominay. Ancora lui. L'uomo del titolo, il colpo di mercato finanziato da De Laurentiis, il simbolo di una stagione in cui le scelte rivelatisivcorrette sono state tante e tutte decisive.

È uno scudetto meritato quello che oggi i napoletani festeggiano. È il frutto della visione di un presidente coraggioso, generoso e lungimirante e di un tecnico la cui fama di serial winner nei tornei nazionali varca oramai i confini italiani. Il Napoli si veste di tricolore, tenendo dietro un avversario fortissimo e che andrà a giocarsi a Monaco di Baviera la possibilità di conquistare la Champions League e che fino all'ultimo ha provato a rovesciare il destino".