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Cagliari, tra poco Pisacane in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Unipol Domus per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
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