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Cagliari, tra poco Pisacane in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Cagliari, tra poco Pisacane in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TNTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:50Le Interviste
di Antonio Noto

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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Unipol Domus per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.