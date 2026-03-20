Live Buongiorno in conferenza: "Dato un grande segnale, cercheremo di vincerle tutte! Ho riacquisito la fiducia"

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Al termine della sfida valida per la 30ª giornata di campionato, vinta 1-0 a Cagliari, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa: "Questa vittoria, in cui si concludeva un po' un ciclo di partite, adesso ci sarà la sosta. È un grande segnale, penso. È un grande segnale che ci siamo, che non abbiamo mollato durante il corso di tutta la stagione, anche quando avevamo delle assenze. Quindi adesso ci sarà lo stop per le nazionali e poi dovremo ricominciare lavorando come abbiamo sempre fatto, per migliorarci e cercare di vincere tutte le partite che rimangono".

Nello spogliatoio, Conte, che cosa vi ha detto quando siete rientrati?

Il mister era contento ovviamente per la vittoria. Dall'altro lato, probabilmente, potevamo magari portarci sul 2-0 per rendere la partita un po' più semplice. Però non abbiamo mollato fino all'ultimo, non abbiamo concesso grandi occasioni, quindi siamo stati sicuramente contenti di quello.

Per il resto, come dicevo prima, noi guardiamo e guarderemo partita dopo partita per cercare di fare il meglio possibile.

Quanto è stato importante il recupero degli infortunati, soprattutto nel primo tempo, il doppio play che vi ha permesso di gestire col palleggio, il pressing delle mezzali del Cagliari, avere qualità e profondità davanti e rischiare per quanto ti riguarda nulla dietro?

"Sì, è stato importantissimo recuperare un po' di giocatori, tra i quali Scott e Kevin, che oggi ci hanno dato una grande mano. Siamo contenti, siamo riusciti a pressarli bene, non concedendo dietro particolari occasioni da gol".

Come stai tu e com'è anche la tua situazione alla vigilia di questo playoff della Nazionale? "Sto bene, mi sento bene, ho riacquisito un po' quella fiducia. Devo ringraziare i miei compagni, i tifosi, la mia famiglia che mi sono stati vicini. Quello che ho fatto è che non ho mai smesso di lavorare, non ho mai mollato, ho tenuto duro. Sapevo che i momenti brutti ci possono essere, quindi si deve uscire tramite il lavoro. Sono sicuramente contento e pronto per questi playoff".