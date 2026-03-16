Tuttonapoli Difficilissimo non è impossibile: l’illusione che unisce tutta Napoli

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Mentre l'Inter sembra viaggiare su un binario sicuro, e il Milan si prepara alle battaglie finali, a Napoli ci si aggrappa all'imponderabile

L'aria in città è elettrica, si respira quell'odore di terra bagnata dopo un temporale, misto alla speranza irriducibile che solo il popolo azzurro sa covare. Mentre il resto dell'Italia calcistica guarda alla classifica con pragmatico distacco, a Napoli si continua a sognare. E si sogna in grande. Perché anche se le statistiche dicono che un sorpasso scudetto è quasi utopico, il cuore del tifoso napoletano non conosce calcoli, solo passione.

Sotto il Vesuvio, la matematica è un'opinione quando c'è di mezzo la maglia azzurra. "Difficilissimo", sussurrano i più scaramantici. Ma "difficile" non significa "impossibile", e finché la matematica non condanna, la speranza è l'ultima a morire. È quell'illusione collettiva che si tramanda di generazione in generazione, quella fede incrollabile che ha visto il Napoli cadere e risorgere, che ha celebrato trionfi storici e sopportato delusioni cocenti.

L'immagine diffusa, che mostra i restanti impegni delle tre contendenti, è diventata l'oggetto di discussione principale nei bar, nei mercati, negli uffici. Ogni partita, ogni trasferta, ogni scontro diretto viene analizzato, vivisezionato, alla ricerca di quel varco, di quel passo falso degli avversari che potrebbe riaprire i giochi. Certo, Inter e Milan hanno un cammino sulla carta meno impervio, con impegni casalinghi e avversari di media classifica. Ma a Napoli, la storia insegna che il calcio è imprevedibile, che le "piccole" sanno fare lo sgambetto alle "grandi", specialmente quando c'è in palio lo scudetto.

"I veri miracoli li fa solo la fede", si sente dire tra i vicoli del centro storico. E la fede in questa squadra, in questi ragazzi che hanno dimostrato di saper lottare e vincere, è totale. Si evoca lo spirito di Maradona, si spera in una sua intercessione calcistica. Si guarda al cammino del Napoli: trasferte a Cagliari, Parma, Como, Pisa... ogni partita è una finale, un'opportunità per rosicchiare punti preziosi. E poi ci sono gli scontri diretti, quei "big match" che possono cambiare il corso di una stagione. "Napoli - Milan" e "Napoli - Lazio"... partite cariche di tensione, di emozioni, dove il fattore campo e il calore del tifo possono fare la differenza.

Mentre l'Inter sembra viaggiare su un binario sicuro, e il Milan si prepara alle battaglie finali, a Napoli ci si aggrappa all'imponderabile. È un'illusione? Forse. Ma è un'illusione che unisce una città intera, che fa battere i cuori all'unisono, che colora le strade di azzurro e riempie lo stadio di canti e speranza. Perché a Napoli, come diceva il grande Totò, "la speranza è una virtù teologale... ma se non ci fosse stata la speranza, sai quante persone sarebbero morte?". E fino all'ultimo fischio finale dell'ultima giornata, il Napoli ci crederà. Con tutto il cuore, con tutta l'anima. Perché a Napoli, il calcio non è solo un gioco, è vita. E la vita, fino a prova contraria, merita di essere vissuta sognando l'impossibile.