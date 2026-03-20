Si salva solo il risultato!

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Si salva solo il risultato, ci prendiamo i tre punti e torniamo a Pasquetta: questa la sintesi . Un primo tempo brutto, strano, scorbutico che vede solo il Napoli in vantaggio. Il Cagliari parte male e gli azzurri ne approfittano. Il gol nasce con un batti e ribatti in area e sottomisura McTominay la butta dentro. Il Napoli prova a spingere ancora ma poi inizia la sagra dello sbaglio. Sia il Cagliari che il Napoli soprattutto a centrocampo sbagliano tantissimo. Il Cagliari ci prova con Esposito dopo un brutto errore di Olivera ma il suo tiro esce. Il Napoli potrebbe raddoppiare con Politano ma Caprile questa volta c’è.

Il secondo tempo è bruttissimo. Il Napoli ci prova nei primi minuti con una sola giocata di Politano che entra in area dialoga e si porta al tiro con Caprile che si salva. Il Cagliari fa possesso e spera in qualche errore del Napoli. I sardi provano di rimessa e il Napoli si salva in diverse occasioni. Conte cambia qualcosina anche ma non arriva nulla di concreto. I minuti passano e il Napoli mantiene questo esiguo vantaggio praticamente fino alla fine. Il Cagliari ci prova fino alla fine e rischia veramente trovare il pareggio. Finisce qui, tre punti incredibili che ci permettono anche di superare il Milan e guardare avanti per l’obiettivo Champions.