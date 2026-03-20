Podcast McTominay-De Bruyne dal 1'? Casale: "Giusto! Conte parta sempre da loro due"

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Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista tv, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: “Se stanno bene McTominay e De Bruyne devono giocare sempre. Io dico che bisogna partire da loro due e poi costruire il resto della squadra. Sono giocatori che fanno la differenza, soprattutto in partite come questa. È chiaro che poi possono esserci situazioni particolari che portano a qualche esclusione, ma in linea generale De Bruyne e McTominay devono stare in campo. Con loro il Napoli diventa una squadra più offensiva e più pericolosa”.

Il Napoli dovrebbe partire subito forte contro il Cagliari?

“Sì, perché il Cagliari non è in un grande momento e bisogna sfruttarlo subito. Se gli lasci prendere fiducia, poi la partita si complica. Credo che il Napoli debba cercare di verticalizzare subito, come ha fatto nel secondo tempo contro il Lecce, giocando più veloce e cercando subito le punte. Se il Cagliari proverà a fare la partita, come penso, allora si creeranno degli spazi e lì il Napoli dovrà essere bravo ad approfittarne”.

Giocare prima dell’Inter è uno svantaggio?

“In un certo senso sì, perché non puoi fare calcoli. Devi andare a Cagliari per vincere senza sapere cosa farà l’Inter. Però il Napoli non può ragionare sul risultato degli altri: deve pensare solo a fare tre punti, sia per tenere il passo sia per difendere il secondo posto. Anche se la rimonta è difficile, non puoi permetterti di rallentare”.

Nel primo tempo col Lecce il Napoli ha sofferto. Cosa non deve ripetere?

“Non bisogna caricare troppo la partita all’inizio come è successo contro il Lecce. Se gli avversari segnano nel momento di difficoltà, poi diventa tutto più complicato. Se hai giocatori importanti come De Bruyne e McTominay, devi metterli nelle condizioni di incidere subito, non tenerli troppo bassi o lontani dalla porta. Devono stare nelle zone dove possono fare la differenza”.

Che tipo di giocatore è McTominay per questo Napoli?

“È un giocatore molto completo, si è inserito subito nei meccanismi di Conte. È uno che si adatta facilmente: può giocare corto, lungo, attaccare gli spazi, tenere palla. Il gol che ha fatto domenica è da attaccante vero, una zampata da centravanti. È importante che i compagni lo cerchino e lo mettano nelle condizioni di inserirsi, perché quando trova spazio diventa devastante”.

Il feeling con De Bruyne può essere decisivo?

“Assolutamente sì. De Bruyne è il giocatore ideale per servirlo, perché vede prima degli altri i movimenti e sa quando verticalizzare. Se il Cagliari lascerà spazio, la combinazione tra loro due può essere determinante. Il Napoli deve cercare subito la profondità, senza aspettare troppo, perché questa è una partita da vincere sfruttando qualità ed esperienza”.